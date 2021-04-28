На Харьковщине - нашествие змей
Жители Новобаварского района Харькова страдают от змей - пресмыкающиеся уже четвертый год живут в их доме на улице Конторской, пишет objectiv.tv.
По словам местных жителей, в фасаде этого дома появились трещины, а в них поселились змеи.
"Ловим и отпускаем на речку. У нас маленькие дети, мы боимся за них. Дом в аварийном состоянии, все рушится. В каждой щели живут эти звери", - рассказывает жительница второго этажа Анна.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
В семье Поляковой подрастает еще одна красотка, появились фото: "В глазах можно утонуть..."
Каменских показала, чем занимается с Потапом в спальне после долгой разлуки: "И без детей? Уже ведь..."
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
Иногда, по словам женщины, пресмыкающихся находят и в квартирах. Три дня назад поймали шесть змей.
Жители борются со змеями уже четвертый год -появляются пресмыкающиеся весной, когда потеплеет.
Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».
Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,
Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.
Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.
Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".