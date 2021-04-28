На Харьковщине - нашествие змей

Жители Новобаварского района Харькова страдают от змей - пресмыкающиеся уже четвертый год живут в их доме на улице Конторской, пишет objectiv.tv.

По словам местных жителей, в фасаде этого дома появились трещины, а в них поселились змеи.

"Ловим и отпускаем на речку. У нас маленькие дети, мы боимся за них. Дом в аварийном состоянии, все рушится. В каждой щели живут эти звери", - рассказывает жительница второго этажа Анна.

Иногда, по словам женщины, пресмыкающихся находят и в квартирах. Три дня назад поймали шесть змей.

Жители борются со змеями уже четвертый год -появляются пресмыкающиеся весной, когда потеплеет.

Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».

Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,

Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.

Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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