Куличи в храмах Харькова будут освящать в субботу 1 мая и воскресенье 2 мая

Об этом сообщил епископ Православной церкви Украины Харьковский и Богодуховский Митрофан.

Прихожан просят придерживаться карантинных ограничений, передает "Харьков тудей".

В 09:00 1 мая в храмах Православной церкви Украины начнется литургия, пасхальную службу начнут в 23:30.

Паски будут освящать и в субботу, примерно с 13:00. Ночью в воскресенье 2 мая освящение пасхальных корзин продолжится с 03:00 и до 13:00-15:00.

"В храмах на четыре квадратных метра один человек. Карантинные условия — дистанция должна быть, в масках. В храмах будут лежать маски, стоять антисептики. Кто придет без маски, чтобы можно было человеку дать маску. Карантинные условия в первую очередь будут сохраняться, полиция будет и наши люди в храмах будут стоять, объяснять, чтобы не было скопления", — пояснил епископ Православной церкви Украины .

В храмах Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархатав 23:00 1 мая в субботу начнется полунощница.

Затем в 00:00 в воскресенье 2 мая — пасхальная заутреня, божественная литургия.

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