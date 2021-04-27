В центре Харькова ремонт дороги - важная улица перекрыта

Об этом сообщил телеграмм-канале "Веха".

"Алчевских на несколько часов перекрыта на ремонт. Соответственно всё стоит.Улица Свободы",- говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что на Харьковскую область обрушатся дожди.

По данным Харьковского гидрометцентра, в регион пришел фронтальный циклон, который образовался в южных областях из холодного фронта.

"В Харьковской области ожидаются преимущественно дожди. Однако в северных районах области - на Богодуховщине и Золочевщине - возможен местами мокрый снег", - отметили синоптики.

Ночью 27 и 28 апреля температура будет оставаться низкой, на поверхности земли ожидаются заморозки.

Днем 28 апреля будет 11-16 тепла, без осадков.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".