На Харьковскую область обрушатся дожди
По данным Харьковского гидрометцентра, в регион пришел фронтальный циклон, который образовался в южных областях из холодного фронта.
"В Харьковской области ожидаются преимущественно дожди. Однако в северных районах области - на Богодуховщине и Золочевщине - возможен местами мокрый снег", - отметили синоптики.
Ночью 27 и 28 апреля температура будет оставаться низкой, на поверхности земли ожидаются заморозки.
Днем 28 апреля будет 11-16 тепла, без осадков.
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Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.
Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.
На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.
Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".