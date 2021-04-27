На Харьковскую область обрушатся дожди

По данным Харьковского гидрометцентра, в регион пришел фронтальный циклон, который образовался в южных областях из холодного фронта.

"В Харьковской области ожидаются преимущественно дожди. Однако в северных районах области - на Богодуховщине и Золочевщине - возможен местами мокрый снег", - отметили синоптики.

Ночью 27 и 28 апреля температура будет оставаться низкой, на поверхности земли ожидаются заморозки.

Днем 28 апреля будет 11-16 тепла, без осадков.

Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.

На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.

Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".