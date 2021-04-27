Ситуация с ковидом на Харьковщине не улучшается
Данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса.
Так, за сутки после осложнений от коронавируса умерли 24 жителя Харьковской области.
По состоянию на 27 апреля в Харьковской области зарегистрировано 2639 летальных исходов.
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Большое количество смертей за сутки зарегистрировано в Черкасской области (34), Одесской (33), Киев (31), Львовской области (28), Полтавской (27).
Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.
Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".