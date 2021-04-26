Под Харьковом элитный автомобиль влетел в жилой дом

По словам очевидцев авария произошла в Черкасской Лозовой.

В Харьковской области автомобиль Mercedes снес забор возле частного дома.

"Сегодня гости из Луганска после трапезы в базе отдыха не рассчитали силу грузинской чачи и въехали в дом", - пишут свидетели происшествия.

Машина без номеров снесла ограждение и остановилась, упираясь в стену дома.

Официальная информация уточняется.

Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.

На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.

Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".