Трассу Харьков-Киев 26 апреля засыпает снегом

Кадрами природной аномалии делятся очевидцы в соцсетях.

Так, возле Пирятина дорогу усыпало слоем мокрого снега.

Дорога Харьков-Киев тоже побелела от снега.

Пользователи сети делятся фотографиями и видео непогоды в регионе.

"Надо обратно переобуваться!", "Нормально, а я токо готовился зимние вещи прятать" , "Включите уже лето, сколько можно", "Вот это да! А кто на летней вообще не повезло", "Ок, дома посидим", - пишут харьковчане.

Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.

По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.

Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.

В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.

В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".