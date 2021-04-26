Трассу Харьков-Киев 26 апреля засыпает снегом
Кадрами природной аномалии делятся очевидцы в соцсетях.
Так, возле Пирятина дорогу усыпало слоем мокрого снега.
Дорога Харьков-Киев тоже побелела от снега.
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Пользователи сети делятся фотографиями и видео непогоды в регионе.
"Надо обратно переобуваться!", "Нормально, а я токо готовился зимние вещи прятать" , "Включите уже лето, сколько можно", "Вот это да! А кто на летней вообще не повезло", "Ок, дома посидим", - пишут харьковчане.
Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.
По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.
Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.
26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.
В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.
В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".