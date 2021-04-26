В Харьковской области происходят массовые пожары
Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГСЧС.
С 19 по 26 апреля спасатели 194 раза выезжали на экстренные вызовы, из них 41 — для тушения горящей травы.
В результате ЧП два человека погибли, трое — получили травмы, 22 — потребовалась эвакуация.
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Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.
По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.
Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.
Так, 25 апреля будет ясно и солнечно, днем до 12 градусов тепла.
В ночь на понедельник температура воздуха составит ноль – минус пять градусов. 26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.
В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.
В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".