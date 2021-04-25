В Харькове на территории бывшей фабрики обнаружили боеприпас

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас с места обнаружения и обезвредили.

Опасную находку идентифицировали как ручную гранату Ф-1.

Всего за сутки, по данным ГСЧС, на Харьковщине пиротехники обезвредили 9 найденных боеприпасов.

Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.

По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.

Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

Так, 25 апреля будет ясно и солнечно, днем до 12 градусов тепла.

В ночь на понедельник температура воздуха составит ноль – минус пять градусов. 26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.

В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.

В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".