В Харькове на территории бывшей фабрики обнаружили боеприпас
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас с места обнаружения и обезвредили.
Опасную находку идентифицировали как ручную гранату Ф-1.
Всего за сутки, по данным ГСЧС, на Харьковщине пиротехники обезвредили 9 найденных боеприпасов.
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Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.
По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.
Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.
Так, 25 апреля будет ясно и солнечно, днем до 12 градусов тепла.
В ночь на понедельник температура воздуха составит ноль – минус пять градусов. 26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.
В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.
В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".