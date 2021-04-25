Сильный ветер обрушился на Харьковскую область

Настоящая стихия обрушилась на Харьков днем 24 апреля.

Фото последствий урагана опубликовали очевидцы в местных telegram-каналах.

На Московском проспекте из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль.

Машине, припаркованной во дворе дома №41-Б по ул. Танкопия, тоже не повезло.

На пр. Льва Ландау также дерево рухноло на машину посреди дороги.

В парке Горького дерев упало прямо на детскую площадку.

Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.

Решения проблемы они пока не нашли.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".