Сильный ветер обрушился на Харьковскую область
Настоящая стихия обрушилась на Харьков днем 24 апреля.
Фото последствий урагана опубликовали очевидцы в местных telegram-каналах.
На Московском проспекте из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль.
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Машине, припаркованной во дворе дома №41-Б по ул. Танкопия, тоже не повезло.
На пр. Льва Ландау также дерево рухноло на машину посреди дороги.
В парке Горького дерев упало прямо на детскую площадку.
Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.
Решения проблемы они пока не нашли.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".