В Харькове напали на женщину

Как сообщили в полиции, злоумышленник отобрал у 34-летней женщины кошелек с банковскими карточками и 300 гривен.

Ранее судимого 36-летний житель Харьковской области задержали.

В полиции выяснили, что с начала года он напал на трех харьковчанок и отобрал у них вещи.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.

Решения проблемы они пока не нашли.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".