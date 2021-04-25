В Харькове напали на женщину
Как сообщили в полиции, злоумышленник отобрал у 34-летней женщины кошелек с банковскими карточками и 300 гривен.
Ранее судимого 36-летний житель Харьковской области задержали.
В полиции выяснили, что с начала года он напал на трех харьковчанок и отобрал у них вещи.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений.
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Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.
Решения проблемы они пока не нашли.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".