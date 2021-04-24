На Харьковщине пьяный племянник до смерти избил своего дядю
Об этом сообщили в пресс-службе отделения полиции №1 Лозовского райотдела полиции.
По словам 36-летнего племянника , поздно вечером 16 апреля он выпивал вместе с дядей дома, в котором они жили вместе.
Между ними вспыхнул конфликт - потом племянник несколько раз ударил дядю в область туловища и один раз ударил ногой.
После они разошлись по разным комнатам и легли спать - утром племянник обнаружил, что дядя мертв.
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Он сообщил об этом матери, но не решился сказать что накануне его избил.
По информации судебно-медицинского эксперта, пострадавший скончался от полученных травм.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Свою вину племянник признает. Теперь ему грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.
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Авария произошла вечером на Московском проспекте.
Машина впечаталась в столб, ее капот сильно деформировало.
Официальная информация о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП выясняется.
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