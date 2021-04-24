На Харьковщине пьяный племянник до смерти избил своего дядю

Об этом сообщили в пресс-службе отделения полиции №1 Лозовского райотдела полиции.

По словам 36-летнего племянника , поздно вечером 16 апреля он выпивал вместе с дядей дома, в котором они жили вместе.

Между ними вспыхнул конфликт - потом племянник несколько раз ударил дядю в область туловища и один раз ударил ногой.

После они разошлись по разным комнатам и легли спать - утром племянник обнаружил, что дядя мертв.

Он сообщил об этом матери, но не решился сказать что накануне его избил.

По информации судебно-медицинского эксперта, пострадавший скончался от полученных травм.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Свою вину племянник признает. Теперь ему грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

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Авария произошла вечером на Московском проспекте.

Машина впечаталась в столб, ее капот сильно деформировало.

Официальная информация о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП выясняется.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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