В Харькове микроавтобус на скорости врезался в столб
Авария произошла вечером на Московском проспекте.
Машина впечаталась в столб, ее капот сильно деформировало.
Официальная информация о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП выясняется.
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Кроме того мы писали, что в Харькове вспыхнули пожары.
В пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что к месту происшествия выехали два отделения спасателей на автоцистернах.
Пламя охватило сразу четыре автомобиля: три Мersedes-Benz Sprinter и один Ford Transit. Общая площадь горения составила 50 кв. м.
Во время пожара пострадал 49-летний работник стоянки - мужчину госпитализировали в больницу.
Причину возникновения пожара сейчас устанавливают.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".