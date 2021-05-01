В центре Харькова подростки решили погулять на самом краю крыши

Кадры опубликовали очевидцы в соцсети.

Молодые люди забрались на крышу здания по улице Сумской и у ее края и начали махать прохожим.

"Молодежь забралась на крышу здания в начале Сумской и там гасится. Сейчас накидаются и потопают на площадь Поэзии, спустятся за слабоалкоголкой и до 4 утра будут бухать на Земельном банке", - пишут очевидцы.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда регион выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусом в области улучшается.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил Черняк.

Кроме того он отметил, что если жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни - регион уже в ближайшее время перейдет в "оранжевую" зону.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".