В центре Харькова подростки решили погулять на самом краю крыши

Кадры опубликовали очевидцы в соцсети.

Молодые люди забрались на крышу здания по улице Сумской и у ее края и начали махать прохожим.

"Молодежь забралась на крышу здания в начале Сумской и там гасится. Сейчас накидаются и потопают на площадь Поэзии, спустятся за слабоалкоголкой и до 4 утра будут бухать на Земельном банке", - пишут очевидцы.

Популярные статьи сейчас

72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"

Поиски юного Андрея закончились трагедией, фото: "тело нашли спустя четыре дня"

Победитель "Голосу країни" Лазановский заявил, почему не собирается жить в квартире, которую выиграл

Грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз

"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Показать еще

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда регион выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусом в области улучшается.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил Черняк.

карантин, локдаун

Кроме того он отметил, что если жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни - регион уже в ближайшее время перейдет в "оранжевую" зону.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".