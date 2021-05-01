В Харькове вспыхнул конфликт в очереди

Об этом сообщили в полиции.

Следственно-оперативной группой установлено, что в очереди в буфет между мужчинами возник словесный конфликт.

34-летний мужчина достал пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30 и 39-летних мужчин. Пострадавших доставили в больницу.

Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда регион выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусом в области улучшается.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил Черняк.

Кроме того он отметил, что если жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни - регион уже в ближайшее время перейдет в "оранжевую" зону.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".