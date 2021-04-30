На Харьковщине загрязняют местность

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Харьковского области.

Сброс нечистот белого цвета зафиксирован в пгт. Южное Харьковского района.

Источники характер нечистот, о которых в инспекцию сообщили местные жители, устанавливаются экологами.

Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.

Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".