На Харьковщине пропала женщина

Об этом сообщили в Богодуховском отделе.

53-летняя Ольга Лупиренко, жительница города Богодухова Харьковской области, 30 апреля в 01:15 ночи вышла из дома, расположенного по ул. Моргунова, и пропала.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы белые окрашенные, губы тонкие, уши средние.

Была одета в сиреневую курточку.

Любую информацию о местонахождении Ольги Лупиренко родные просят сообщить по телефонам: 095-704-60-91, (05758), 3-21-02.

Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.

Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".