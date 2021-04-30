На Харьковщине пропала женщина
Об этом сообщили в Богодуховском отделе.
53-летняя Ольга Лупиренко, жительница города Богодухова Харьковской области, 30 апреля в 01:15 ночи вышла из дома, расположенного по ул. Моргунова, и пропала.
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы белые окрашенные, губы тонкие, уши средние.
Была одета в сиреневую курточку.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Дочь Ольги Сумской оказалась с подругой в неожиданном месте: «Как вас туда занесло?»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…»
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Любую информацию о местонахождении Ольги Лупиренко родные просят сообщить по телефонам: 095-704-60-91, (05758), 3-21-02.
Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.
Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".