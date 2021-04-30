В Харьковской области за сутки ковид подтвержден более чем у тысячи человек

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Заболели 789 жителей Харьковского района, 735 – жители города Харькова.

22 человека в Харьковской области за сутки скончались, выздоровело 977.

69 заболевших – из Купянского, 66 – Лозовского, 36 – Богодуховского, 35 – Изюмского, по 32 – Чугуевского и Красноградского районов.

Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 136 029 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них выздоровело 107 368 больных, 2728 – умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (868), Харьковской (1059), Днепропетровской (930), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».

Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,

Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.

Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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