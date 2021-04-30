В Харьковской области за сутки ковид подтвержден более чем у тысячи человек
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Заболели 789 жителей Харьковского района, 735 – жители города Харькова.
22 человека в Харьковской области за сутки скончались, выздоровело 977.
69 заболевших – из Купянского, 66 – Лозовского, 36 – Богодуховского, 35 – Изюмского, по 32 – Чугуевского и Красноградского районов.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?"
Грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз
В сети показали, как выглядел Олег Винник до популярности: архивные кадры
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 136 029 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них выздоровело 107 368 больных, 2728 – умерло.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (868), Харьковской (1059), Днепропетровской (930), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.
Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».
Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,
Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.
Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.
Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".