Важная улица в Харькове будет перекрыта целых три месяца
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
Движение транспорта по улице Михаила Водяного на участке от ул. ХТЗ до просп. Индустриального будет запрещено до 1 августа. Это связано с продолжением ремонта канализационной сети.
На период ремонта объезжать закрытый участок можно будет по улицам Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и другим прилегающим.
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Улицу Михаила Водяного частично закрыли для проезда транспорта еще в прошлом году.
Ранее мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар - людей эвакуировали.
ВГосслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что пожаре возник в пятиэтажном доме на ул. Зубенко.
В квартире на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м.
Спасатели эвакуировали 5 жильцов дома из-за сильного задымления.
Причина и ущерб устанавливаются.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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