В Харьковской области устроили незаконную вырубку деревьев
Об этом
Досудебным расследованием установлено, что 39-летний и 26-летний мужчины незаконно вырубили 93 дуба на территории Волчанской городской объединенной территориальной громады.
Сумма нанесенного ущерба составляет 750 тыс. грн.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
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Ранее мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар - людей эвакуировали.
ВГосслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что пожаре возник в пятиэтажном доме на ул. Зубенко.
В квартире на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м.
Спасатели эвакуировали 5 жильцов дома из-за сильного задымления.
Причина и ущерб устанавливаются.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".