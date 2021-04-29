В Харьковской области устроили незаконную вырубку деревьев

Об этом сообщили в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что 39-летний и 26-летний мужчины незаконно вырубили 93 дуба на территории Волчанской городской объединенной территориальной громады.

Сумма нанесенного ущерба составляет 750 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар - людей эвакуировали.

ВГосслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что пожаре возник в пятиэтажном доме на ул. Зубенко.

В квартире на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м.

Спасатели эвакуировали 5 жильцов дома из-за сильного задымления.

Причина и ущерб устанавливаются.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".