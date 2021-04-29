У харьковчанки по дороге в роддом начались роды

К патрульным за помощью обратился мужчина, который вез свою дочь в роддом. У девушки внезапно начались роды, поэтому мужчина попросил патруль сопроводить их.

Дороги были перегружены машинами, так как это был утренний час-пик.

Полицейские согласились помочь и включив сирену сопроводили автомобиль до роддома.

«Спасибо патрульным Роману Гончарову, Сергей Лозовой и Александру Киселю за помощь», — говорят в полиции.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.

Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".

Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".