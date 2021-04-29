В марте средняя зарплата на Харьковщине выросла на 4,8%

Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.

Согласно данным, за последние 12 месяцев средняя зарплата в регионе увеличилась на 15,2%.

Реальная заработная плата в марте по сравнению с февралем выросла на 2,7%, по сравнению с мартом 2020 года — на 5,7%.

Самой высокой в марте 2021 года заработная плата была в сфере информации и телекоммуникации — 28 129 грн, а самой низкой в сфере временно размещения и организации питания (7316 грн).

Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.

Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".

Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".