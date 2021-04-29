В марте средняя зарплата на Харьковщине выросла на 4,8%
Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.
Согласно данным, за последние 12 месяцев средняя зарплата в регионе увеличилась на 15,2%.
Реальная заработная плата в марте по сравнению с февралем выросла на 2,7%, по сравнению с мартом 2020 года — на 5,7%.
Самой высокой в марте 2021 года заработная плата была в сфере информации и телекоммуникации — 28 129 грн, а самой низкой в сфере временно размещения и организации питания (7316 грн).
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Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
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