Под Харьковом семь человек пострадали в результате ДТП
В районе поселка Хроли столкнулись два авто - семь человек получили травмы различной степени тяжести.
В ГУНП Харьковской области сообщили, что 18-летний водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением, выехал "встречку" и врезался в ВАЗ 21099.
В больницу были доставлены водитель и три пассажира ВАЗ 2101 (16, 17 и 18 лет), а также 64-летний водитель ВАЗ 21099 и две 34-летние пассажирки.
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Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.
Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.
Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.
Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.
"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".
Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".