В Харькове водитель умер за рулем

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.

Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".

Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.

Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».

Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,

Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.

Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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