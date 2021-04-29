В Харькове водитель умер за рулем
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.
Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.
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Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.
Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.
"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".
Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.
Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».
Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,
Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.
Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.
Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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