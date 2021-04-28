Юный харьковчанин бесследно исчез
Об этом сообщили в поисковой группе «Милена».
Пропал 22-летний житель пгт Донец Александр Стеценко, он ушел из дома 25 апреля и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза.
Был одет в черные куртку, стеганную желтую ветровку с капюшоном, серые штаны, черные кроссовки Nike.
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Особые приметы: татуировка на ключицах в виде крыльев, на запястье руки «планета», на щиколотке буква «А».
Любую информацию о местонахождении Александра родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».
Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,
Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.
Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.
Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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