Юный харьковчанин бесследно исчез

Об этом сообщили в поисковой группе «Милена».

Пропал 22-летний житель пгт Донец Александр Стеценко, он ушел из дома 25 апреля и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза.

Был одет в черные куртку, стеганную желтую ветровку с капюшоном, серые штаны, черные кроссовки Nike.

Особые приметы: татуировка на ключицах в виде крыльев, на запястье руки «планета», на щиколотке буква «А».

Любую информацию о местонахождении Александра родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».

Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,

Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.

Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.

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