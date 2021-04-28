В Харьковской области за сутки зарегистрировали десятки жертв от ковида
По данным СНБО на утро 28 апреля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 818 человек.
Скончались 34 пациента ,а выздоровели 882 человека.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
26 апреля пожарные тушили возгорания сухостоя общей площадью около 7 га, которые возникали в Лозовском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах области, а также Индустриальном, Основянском и Киевском районах Харькова.
Всего с начала года, по словам спасателей, произошло уже более 1000 таких пожаров.
«Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко – надо просто вылить ведро воды или забрасывать землей.
Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками», - призывают в ГСЧС.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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