В Харькове горел пятиэтажный дом - виновник пожара спокойно вышел на улицу и уснул на лавочке
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Эпицентром пожара стала квартира на 2 этаже на 4 кв. м. вспыхнули домашние вещи.
Из-за дыма в доме спасатели вывели на улицу 5 жителей.
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Пострадал 51-летний мужчина, у него были обожжены руки - от госпитализации он отказался.
По словам очевидцев, пожар случился по неосторожности хозяина квартиры, который был выпившим.
«На Ньютона, 139, пьяный мужик спалил квартиру. Он спокойно вышел во двор, лег на скамейку и заснул. Этажи внизу залиты водой, соседи в шоке. Понимают, что из-за этого идиота они попали на 60-70 тысяч грн ремонта, как минимум», - пишут харьковчане в сети.
Официальная причина возгорания выясняется.
Раньше мы писали, что маленькая харьковчанка отравилась чадным газом во время пожара.
Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В одной из комнат на втором этаже двухэтажного здания горели домашние вещи и перекрытие на площади 20 кв. м.
Спасатели вывели на улицу 15 жителей дома, 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги.
Шестилетняя девочка отравилась угарным газом.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Причина пожара выясняется.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".