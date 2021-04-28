В Харькове горел пятиэтажный дом - виновник пожара спокойно вышел на улицу и уснул на лавочке

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Эпицентром пожара стала квартира на 2 этаже на 4 кв. м. вспыхнули домашние вещи.

Из-за дыма в доме спасатели вывели на улицу 5 жителей.

Пострадал 51-летний мужчина, у него были обожжены руки - от госпитализации он отказался.

По словам очевидцев, пожар случился по неосторожности хозяина квартиры, который был выпившим.

«На Ньютона, 139, пьяный мужик спалил квартиру. Он спокойно вышел во двор, лег на скамейку и заснул. Этажи внизу залиты водой, соседи в шоке. Понимают, что из-за этого идиота они попали на 60-70 тысяч грн ремонта, как минимум», - пишут харьковчане в сети.

Официальная причина возгорания выясняется.

Раньше мы писали, что маленькая харьковчанка отравилась чадным газом во время пожара.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В одной из комнат на втором этаже двухэтажного здания горели домашние вещи и перекрытие на площади 20 кв. м.

Спасатели вывели на улицу 15 жителей дома, 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги.

Шестилетняя девочка отравилась угарным газом.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Причина пожара выясняется.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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