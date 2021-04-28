На Харьковщине пропал мужчина
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».
Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,
Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.
Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.
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Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.
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Скончались 34 пациента ,а выздоровели 882 человека.
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