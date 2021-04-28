На Харьковщине пропал мужчина

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».

Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,

Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.

Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области за сутки зарегистрировали десятки жертв от ковида.

По данным СНБО на утро 28 апреля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 818 человек.

Скончались 34 пациента ,а выздоровели 882 человека.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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