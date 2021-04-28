Маленькая харьковчанка отравилась чадым газом во время пожара

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В одной из комнат на втором этаже двухэтажного здания горели домашние вещи и перекрытие на площади 20 кв. м.

Спасатели вывели на улицу 15 жителей дома, 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги.

Шестилетняя девочка отравилась угарным газом.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Причина пожара выясняется.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области за сутки зарегистрировали десятки жертв от ковида.

По данным СНБО на утро 28 апреля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 818 человек.

Скончались 34 пациента ,а выздоровели 882 человека.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".