Маленькая харьковчанка отравилась чадым газом во время пожара
Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В одной из комнат на втором этаже двухэтажного здания горели домашние вещи и перекрытие на площади 20 кв. м.
Спасатели вывели на улицу 15 жителей дома, 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги.
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Шестилетняя девочка отравилась угарным газом.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Причина пожара выясняется.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области за сутки зарегистрировали десятки жертв от ковида.
По данным СНБО на утро 28 апреля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 818 человек.
Скончались 34 пациента ,а выздоровели 882 человека.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".