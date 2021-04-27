Под Харьковом решили ликвидировать две школы

27 апреля на сессии Боровского поселкового совета Харьковской области депутаты приняли проект решения о ликвидации двух сельских школ.

Большинство депутатов поддержало проект решение о ликвидации Вищесолоненської и Шийківської школ.

Оба заведения являются филиалами Боровской опорной школы № 1.

Кроме того мы писали, что в Харькове сделали меньше тестов на ковид.

Данные о количестве тестов предоставили в обладминистрации со ссылкой на лабцентр.

Так, в Харьковской области 25-26 апреля было проведено приблизительно вдвое меньше тестов на коронавирус, чем двумя днями ранее.

23 апреля, было проведено 3243 теста, положительных - 964, процент положительных - 29,73%;

24 апреля, было проведено 2054 теста, положительных - 954, процент положительных - 46,45%;

25 апреля, было проведено 1168 теста, положительных - 313, процент положительных - 26,8%;

26 апреля, было проведено 1610 тестов, положительных - 445, процент положительных - 27,64%.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".