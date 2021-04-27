В Харькове украли зеленые насаждения на территории мини-стадиона Песочинской школы

Об этом сообщили в Песочинском поселковом совете.

Злоумышленники выкопали три туи, а с территории медицинского центра – две.

"В результате кражи Песочинской громаде был нанесен материальный ущерб на сумму около 2500 грн. ", - говорится в сообщени.

Полицейские установили причастных к краже и выяснили место, где хранились украденные туи.

Туи были возвращены на место.

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Как сообщили в ООО "Харьковгаз сбыт", за год сумма долга увеличилась на 183 млн грн.

По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность потребителей за газ составила 2,7 млрд грн.

Почти у 70 тысяч абонентов задолженность за потребленный газ превышает 3000 грн. Свыше 22 тысяч клиентов компании не платят за газ более трех месяцев.

Больше всего должников проживает в Харьковском районе.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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