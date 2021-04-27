В Харькове украли зеленые насаждения на территории мини-стадиона Песочинской школы
Об этом
Злоумышленники выкопали три туи, а с территории медицинского центра – две.
"В результате кражи Песочинской громаде был нанесен материальный ущерб на сумму около 2500 грн. ", - говорится в сообщени.
Полицейские установили причастных к краже и выяснили место, где хранились украденные туи.
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Туи были возвращены на место.
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Как
По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность потребителей за газ составила 2,7 млрд грн.
Почти у 70 тысяч абонентов задолженность за потребленный газ превышает 3000 грн. Свыше 22 тысяч клиентов компании не платят за газ более трех месяцев.
Больше всего должников проживает в Харьковском районе.
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