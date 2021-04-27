Под Харьковом испортили будущий памятник воинам АТО
Об этом
Так, из-за некачественно сделанного объекта пришлось искать другого подрядчика и изготавливать новый памятник.
Сразу после установки на поверхности еще не сданного объекта появились трещины. На создание памятного знака ушло 700 000 гривен.
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В итоге было принято решение, чтобы деньги за некачественно изготовленный знак вернули. Принято решено найти другого подрядчика.
"Финансируются работы за спонсорские средства, первую половину исполнителю работ меценат уже перечислил", - сообщили в Лозовском городском совете.
Памятник будет установлен в сквере "Бойцам за независимость Украины".
Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.
Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.
На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.
Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".