В Харькове провели учения по ведению боёв в городских условиях
По легенде, против бойцов ТРО выступали "террористы", которым необходимо было захватить здание, в котором лежал "флаг", захват флага - это автоматическое окончание боя.
"Нам необходимы такие тренировки. Сейчас ситуация с Россией непонятная, и должны быть те, кто будут готовы защитить Харьков в любое время. Такие тренировки очень помогают.
На сегодняшний день - мы готовы отражать наступление любого врага",- рассказал боец 113-й бригады ТРО Игорь Звягин.
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Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.
Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".