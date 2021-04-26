В Харькове за двое суток произошло 42 аварии
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Патрульные за выходные, 24-25 апреля, в Харькове поймали 24 пьяных водителя.
В ДТП за выходные в Харькове пострадали 4 человека.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Катя Осадчая в объятиях Горбунова "растаяла" на улице: "Без комплексов"
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
Винник вызвал восторг появлением со своей 19-летней «избранницей»: «Как кот Базилио и лиса Алиса»
Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.
Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".