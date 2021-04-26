В Харькове за двое суток произошло 42 аварии

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные за выходные, 24-25 апреля, в Харькове поймали 24 пьяных водителя.

В ДТП за выходные в Харькове пострадали 4 человека.

Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.

Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".