В Харькове за двое суток произошло 42 аварии

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные за выходные, 24-25 апреля, в Харькове поймали 24 пьяных водителя.

В ДТП за выходные в Харькове пострадали 4 человека.

полиция

Популярные статьи сейчас

72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"

Катя Осадчая в объятиях Горбунова "растаяла" на улице: "Без комплексов"

Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"

После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи

Винник вызвал восторг появлением со своей 19-летней «избранницей»: «Как кот Базилио и лиса Алиса»
Показать еще

Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.

Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.

харьков, весна, улица, карантин, рынок

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".