В Харькове сделали меньше тестов на ковид

Данные о количестве тестов предоставили в обладминистрации со ссылкой на лабцентр.

Так, в Харьковской области 25-26 апреля было проведено приблизительно вдвое меньше тестов на коронавирус, чем двумя днями ранее.

23 апреля, было проведено 3243 теста, положительных - 964, процент положительных - 29,73%;

24 апреля, было проведено 2054 теста, положительных - 954, процент положительных - 46,45%;

25 апреля, было проведено 1168 теста, положительных - 313, процент положительных - 26,8%;

26 апреля, было проведено 1610 тестов, положительных - 445, процент положительных - 27,64%.

Кроме того мы писали, что на Харьковскую область обрушатся дожди.

По данным Харьковского гидрометцентра, в регион пришел фронтальный циклон, который образовался в южных областях из холодного фронта.

"В Харьковской области ожидаются преимущественно дожди. Однако в северных районах области - на Богодуховщине и Золочевщине - возможен местами мокрый снег", - отметили синоптики.

Ночью 27 и 28 апреля температура будет оставаться низкой, на поверхности земли ожидаются заморозки.

Днем 28 апреля будет 11-16 тепла, без осадков.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".