Харьковчанин за взятку отобрал у бывшей жены дом

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, злоумышленник привлек к решению вопроса государственного регистратора.

Мужчина решил завладеть недвижимостью жен после развода.

Подделав с помощью государственного регистратора документы, он оформил на себя имущественные права на дом площадью 137 кв. м, расположенный на территории Богодуховского района.

Сумма нанесенного женщине ущерба составила 1,6 млн грн.

сообщено о подозрении бывшему мужу потерпевшей по факту мошенничества с использованием заведомо подложного документа, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.



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Об этом сообщил и в Лозовском городском совете.

Так, из-за некачественно сделанного объекта пришлось искать другого подрядчика и изготавливать новый памятник.

Сразу после установки на поверхности еще не сданного объекта появились трещины. На создание памятного знака ушло 700 000 гривен.

В итоге было принято решение, чтобы деньги за некачественно изготовленный знак вернули. Принято решено найти другого подрядчика.

"Финансируются работы за спонсорские средства, первую половину исполнителю работ меценат уже перечислил", - сообщили в Лозовском городском совете.

Памятник будет установлен в сквере "Бойцам за независимость Украины".

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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