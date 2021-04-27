Харьковчанин за взятку отобрал у бывшей жены дом
Как
Мужчина решил завладеть недвижимостью жен после развода.
Подделав с помощью государственного регистратора документы, он оформил на себя имущественные права на дом площадью 137 кв. м, расположенный на территории Богодуховского района.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно"
Леся Никитюк сделала экскурсию по квартире родителей, где выросла: "За что я ненавидела эту..."
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
Сумма нанесенного женщине ущерба составила 1,6 млн грн.
сообщено о подозрении бывшему мужу потерпевшей по факту мошенничества с использованием заведомо подложного документа, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того мы писали, что под Харьковом испортили будущий памятник воинам АТО
Об этом
Так, из-за некачественно сделанного объекта пришлось искать другого подрядчика и изготавливать новый памятник.
Сразу после установки на поверхности еще не сданного объекта появились трещины. На создание памятного знака ушло 700 000 гривен.
В итоге было принято решение, чтобы деньги за некачественно изготовленный знак вернули. Принято решено найти другого подрядчика.
"Финансируются работы за спонсорские средства, первую половину исполнителю работ меценат уже перечислил", - сообщили в Лозовском городском совете.
Памятник будет установлен в сквере "Бойцам за независимость Украины".
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".