Харьковчане обратились к местным властям из-за трамвайного марштрута

Об этом говорится на сайте горсовета.

"Просьба ко всем не быть равнодушными! Речь идет о восстановлении трамвайного маршрута 22. Существует в данное время два рейса утром (от 602 микрорайона), в 05:55 и 06:30, и два днем с конечной остановки Лесопарк –в 15:45 и 16:50. Очень трудно добираться до Лесопарка от Льва Ландау. В часы пик можно оставить два состава (два вагона), в обычное время можно пустить по одному вагону, интервал 15-20 минут, я думаю, будет прекрасно.

Не все едут на завод, большинство, конечно, выходят на заводе ФЭД и остановке Сокольники, но и другим людям также требуется добраться, например, до ХАИ, а кому и дальше, кто-то едет домой, есть те, кто едет на работу в онкоцентр, от Лесопарка пешком прекрасно через лесок. Пожалуйста, примите во внимание данную просьбу!" – сказано в петиции.



Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.

Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".