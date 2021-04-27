Харьковчане обратились к местным властям из-за трамвайного марштрута
Об этом говорится на сайте горсовета.
"Просьба ко всем не быть равнодушными! Речь идет о восстановлении трамвайного маршрута 22. Существует в данное время два рейса утром (от 602 микрорайона), в 05:55 и 06:30, и два днем с конечной остановки Лесопарк –в 15:45 и 16:50. Очень трудно добираться до Лесопарка от Льва Ландау. В часы пик можно оставить два состава (два вагона), в обычное время можно пустить по одному вагону, интервал 15-20 минут, я думаю, будет прекрасно.
Не все едут на завод, большинство, конечно, выходят на заводе ФЭД и остановке Сокольники, но и другим людям также требуется добраться, например, до ХАИ, а кому и дальше, кто-то едет домой, есть те, кто едет на работу в онкоцентр, от Лесопарка пешком прекрасно через лесок. Пожалуйста, примите во внимание данную просьбу!" – сказано в петиции.
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Ранее мы писали, что под Харьковом возобновляют движение автобусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.
Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".