В детской инфекционке Харькова стоят нераспакованные концентраторы

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, эти 77 концентраторов зарезервированы для больниц "Укрзалізниці", пишет "Суспільне".

"Согласно постановлению правительства №923, в прошлом году была предоставлена ​​субвенция на обеспечение кислородом учреждений здравоохранения Харьковской области.

Эти концентраторы, которые приобретались, они зарезервированы под больницы "Укрзалізниці". Они в наличии, потому что именно детская инфекционная больница приобрела эти концентраторы, и они фактически являются балансодержателем этого медицинского оборудования", - сказал Черняк.

На вопрос, когда эти концентраторы смогут использовать, Черняк ответил "в любой момент, если будет такая необходимость". На вопрос, не нужны ли другим больницам эти концентраторы, Черняк ответил, что больницы всем обеспечены.

Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.

По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.

Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.

В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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