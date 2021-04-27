На Харьковщине за сутки вспыхнуло 11 пожаров

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

26 апреля пожарные тушили возгорания сухостоя общей площадью около 7 га, которые возникали в Лозовском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах области, а также Индустриальном, Основянском и Киевском районах Харькова.

Всего с начала года, по словам спасателей, произошло уже более 1000 таких пожаров.

«Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко – надо просто вылить ведро воды или забрасывать землей.

Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками», - призывают в ГСЧС.

Кроме того мы писали, что на Харьковскую область обрушатся дожди.

По данным Харьковского гидрометцентра, в регион пришел фронтальный циклон, который образовался в южных областях из холодного фронта.

"В Харьковской области ожидаются преимущественно дожди. Однако в северных районах области - на Богодуховщине и Золочевщине - возможен местами мокрый снег", - отметили синоптики.

Ночью 27 и 28 апреля температура будет оставаться низкой, на поверхности земли ожидаются заморозки.

Днем 28 апреля будет 11-16 тепла, без осадков.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".