Под Харьковом возобновляют движение автобусов

Об этом сообщили в пресс-службе Боровской громады.

Решение было принято 23 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Боровской громады со вторника, 27 апреля, восстанавливается движение автобусов пригородного сообщения.

Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.

На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.

Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".