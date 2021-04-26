На 72-летнего харьковчанина упало дерево - его госпитализировали в “неотложку”
Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает “Объектив”.
"У пострадавшего перелом двух ребер, тупая травма живота и ссадины на теле. Увезли в 4-ю неотложку. Травмы угрозы жизни не несут”, – сказал Забашта.
В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.
Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.
На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.
Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".