На Харьковщине спасатели предупреждают жителей о заморозках

Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

Ночью 26-27 апреля в Украине ожидают заморозки 0-3°, это соответствует " оранжевому" уровню опасности.

Температура там будет колебаться от 0-5°.

К слову, в Харькове уже выключили отопление.

Кроме того мы писали, что в Харькове человек прошелся по краю крыши.

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах.

На крыше универмага Павловский человек, балансируя, шел по самому краю парапета.

Затем он присел и пытался двигаться, держась за парапет руками.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".