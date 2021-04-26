В Харьковской области заболеваемость ковидом резко выросла

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 313 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,97%), общее количество достигло 132 504.

В течение суток от коронавируса умерли 36 человек (всего — 2615), выздоровели — 787 пациентов (всего — 103 453).

Количество "активно больных" уменьшилось на 510 человек — до 26 436 пациентов.

Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.

По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.

Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

В ночь на понедельник температура воздуха составит ноль – минус пять градусов. 26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.

В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.

В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".