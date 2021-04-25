Заброшенный элеватор возле Южного вокзала в Харькове ликвидируют позже
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Харькова.
"Работы по разрушению взрывом нежилого здания по ул. Чеботарской, 80 (часть заброшенного элеватора в районе Южного вокзала), запланированные на 25 апреля, временно перенесены по техническим причинам",- говорится в сообщении.
На время выполнения работ должны были изменить маршруты движения городского транспорта
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Авария произошла вечером на Московском проспекте.
Машина впечаталась в столб, ее капот сильно деформировало.
Официальная информация о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП выясняется.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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