Заброшенный элеватор возле Южного вокзала в Харькове ликвидируют позже

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Харькова.

"Работы по разрушению взрывом нежилого здания по ул. Чеботарской, 80 (часть заброшенного элеватора в районе Южного вокзала), запланированные на 25 апреля, временно перенесены по техническим причинам",- говорится в сообщении.

На время выполнения работ должны были изменить маршруты движения городского транспорта

Кроме того мы писали, что в Харькове микроавтобус на скорости врезался в столб.

Авария произошла вечером на Московском проспекте.

Машина впечаталась в столб, ее капот сильно деформировало.

Официальная информация о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП выясняется.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".