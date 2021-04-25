В Харькове на 72-летнего пенсионера упало дерево

У пострадавшего мужчины - перелом ребер, пневмоторакс и тупая травма живота, пишет "Суспільне".

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что мужчина вышел из подъезда, чтобы посидеть на скамейке во дворе - и на него рухнуло дерево.

Пострадавший госпитализирован.

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В течение двух последних недель в Лозовском районе ученики и педагоги стали меньше болеть коронавирусом.

“В учреждениях дошкольного и общего среднего образования, как и раньше, нужно соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия. Также действует обязательный ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. Однако отдельные учреждения могут самостоятельно принять решение о дистанционном обучении”, – говорится на сайте Лозовского горсовета.

Ученики 5-11 классов остаются на “дистанционке”.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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