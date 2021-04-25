В Харькове на 72-летнего пенсионера упало дерево
У пострадавшего мужчины - перелом ребер, пневмоторакс и тупая травма живота,
Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что мужчина вышел из подъезда, чтобы посидеть на скамейке во дворе - и на него рухнуло дерево.
Пострадавший госпитализирован.
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