В Харькове резко похолодает

По данным синоптиков, начиная с сегодняшней ночи и в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.

Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

Так, 25 апреля будет ясно и солнечно, днем до 12 градусов тепла.

В ночь на понедельник температура воздуха составит ноль – минус пять градусов. 26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.

В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.

В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.

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В течение двух последних недель в Лозовском районе ученики и педагоги стали меньше болеть коронавирусом.

“В учреждениях дошкольного и общего среднего образования, как и раньше, нужно соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия. Также действует обязательный ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. Однако отдельные учреждения могут самостоятельно принять решение о дистанционном обучении”, – говорится на сайте Лозовского горсовета.

Ученики 5-11 классов остаются на “дистанционке”.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".