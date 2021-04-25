В Харькове резко похолодает
По данным синоптиков, начиная с сегодняшней ночи и в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.
Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.
Так, 25 апреля будет ясно и солнечно, днем до 12 градусов тепла.
В ночь на понедельник температура воздуха составит ноль – минус пять градусов. 26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.
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В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.
В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.
Кроме того мы писали, что на Харьковщине школьники возвращаются в школу
В течение двух последних недель в Лозовском районе ученики и педагоги стали меньше болеть коронавирусом.
“В учреждениях дошкольного и общего среднего образования, как и раньше, нужно соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия. Также действует обязательный ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. Однако отдельные учреждения могут самостоятельно принять решение о дистанционном обучении”, – говорится на сайте Лозовского горсовета.
Ученики 5-11 классов остаются на “дистанционке”.
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