Харьковщина может в ближайшее время выйти из "красной" зоны карантина

Такое заявление сделал советник главы ХОГА Александр Галацан.

"Я надеюсь, что через несколько дней этот вопрос может стать актуальным. За последнюю неделю мы наблюдаем определенные положительные изменения в статистике - и по вызовам "скорых", и по госпитализации пациентов с пневмониями.

Если в начале недели цифры превышали 170 госпитализаций за сутки, то сегодня и вчера - 148 и даже 103", - отметил он.

Кроме того мы писали, что в Харькове микроавтобус на скорости врезался в столб.

Авария произошла вечером на Московском проспекте.

Машина впечаталась в столб, ее капот сильно деформировало.

Официальная информация о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП выясняется.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".