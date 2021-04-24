Мощный пожар вспыхнул под Харьковом

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в многоквартирном доме на улице Покровская в городе Изюм произошел пожар в одной из квартир на втором этаже.



Пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи и диван, а из-за сильного задымления пострадала 76-летняя хозяйка квартиры.

Ее госпитализировали в больницу.

Причина пожара выясняется.



Кроме того, недавно мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.