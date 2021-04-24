В Харьковской области двое маленьких детей бродили по улице

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители рассказали, что мать их бросила одних и отправилась в Киев, а мальчики были голодные и в грязной одежде.

О двух детках восьми и девяти лет без взрослых сообщили случайные прохожие.

Дети рассказали, что живут с мамой, но несколько дней назад она уехала в Киев, а они остались дома сами, их отец детей живет отдельно, они не общаются.

Кроме того, недавно мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.