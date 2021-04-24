В Харьковской области двое маленьких детей бродили по улице
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Правоохранители рассказали, что мать их бросила одних и отправилась в Киев, а мальчики были голодные и в грязной одежде.
О двух детках восьми и девяти лет без взрослых сообщили случайные прохожие.
Дети рассказали, что живут с мамой, но несколько дней назад она уехала в Киев, а они остались дома сами, их отец детей живет отдельно, они не общаются.
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Кроме того, недавно мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.
40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.
Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.
Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".