Харьковская область снова в ковидном антирейтинге
Согласно данным системы мониторинга СНБО, за прошлые сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 964 новых случая коронавируса. 1133 - выздоровели, 29 - скончались.
По состоянию на 24 апреля, за время пандемии в Харьковской области всего было зарегистрировано 131237 случая COVID-19. 101623 - выздоровели, 2557 - скончались.
Ранее мы писали, что харьковчан атаковал циклон "Зохан".
Кадрами непогоды делятся жители региона в телеграм-каналах.
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Так, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что 23 апреля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный кратковременный дождь; гроза, местами град.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы и шквалы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 3 — 8 ° тепла, днем 14 — 19 ° тепла.
Атмосферное давление составит 747 — 749 мм рт.ст.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".